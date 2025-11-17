На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут выйти новые ПДД

ТАСС: в России к 2029 году должны появиться новые Правила дорожного движения
Максим Блинов/РИА «Новости»

В России к 2029 году должны появиться новые Правила дорожного движения. Об этом заявил ТАСС ассистент кафедры административного права и процесса имени Л.Л. Попова Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Тургунбой Зокиров.

«Старые Правила будут действовать до 1 марта 2029 года, после чего им на смену придут новые», — заявил Зокиров.

Он напомнил, что действующие Правила дорожного движения были приняты правительством РФ в 1993 году, до принятия действующей Конституции РФ. По подсчетам ТАСС, за более чем 30 лет действия этих Правил дорожного движения в них вносилось около 700 изменений.

До этого в МВД РФ предложили ужесточить наказание за нарушения ПДД. Обсуждаются планы применять задержание транспортного средства не только за отсутствие страховки, но и за любой неоплаченный штраф.

Ранее в Совете Федерации предложили использовать дроны для фиксации нарушений ПДД в России.

