На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Греции перевернулся автобус с паломниками

Skai: 12 женщин пострадали при опрокидывании автобуса в центральной Греции
true
true
true
close
Костис Нтантамис/РИА Новости

В центральной Греции перевернулся автобус с паломниками, в результате чего пострадали 12 женщин. Об этом сообщил телеканал Skai.

Авария произошла на старой национальной трассе в районе Ризомилоса. По данным канала, в салоне находилось около 30 человек. Все пострадавшие получили легкие травмы и их доставили в больницу Волоса для оказания помощи.

Паломники выехали из Лариссы и направлялись в монастырь. Телеканал передает, что водитель резко затормозил на повороте, пытаясь избежать столкновения с выбежавшими на дорогу бродячими собаками. После маневра автобус опрокинулся.

Очевидцам пришлось разбить заднее стекло, чтобы помочь людям выбраться. По информации Skai, угрозы для жизни пострадавших нет, их доставили в больницу скорее в профилактических целях.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы.

По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу.

Ранее в Ярославле автомобиль устроил серьезное ДТП на парковке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами