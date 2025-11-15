На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ярославле автомобиль устроил серьезное ДТП на парковке

В Ярославле на видео попало, как авто влетело в припаркованные машины
В Ярославле автомобиль устроил жесткое ДТП на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Ярославль».

«Ночью на Угличской, 66А «пьяных дел мастер» протаранил несколько припаркованных вдоль дороги машин», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на скорости влетает в припаркованные машины, которые поочередно врезаются друг в друга. От удара у нескольких транспортных средств срабатывает система сигнализации.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.

