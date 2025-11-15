На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье автомобиль с человеком опрокинулся и улетел в кювет

В Подмосковье на видео сняли разбитое авто, которое улетело в кювет с человеком
В городе Раменское Московской области автомобиль опрокинулся и улетел в кювет. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Сейчас машина перевернулась рядом с Молодежной 12», — рассказали очевидцы.

На опубликованных в сети кадрах видно, что серый легковой автомобиль находится за пределами проезжей части, после кульбита машина приземлилась на крышу и получила повреждения: у транспорта смят кузов, отсутствует одно колесо. На записи также заметно, что на место прибыл эвакуатор и сотрудники правоохранительных органов.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль с челябинцами подлетел в момент серьезного ДТП, и это попало на видео.

