Москвич зигзагами ехал по МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как автомобиль с водителем вилял по проезжей части
true
true
true

В Москве на МКАД автомобиль ехал зигзагами по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»,

«Москва, МКАД». _- говорится ы публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как серая машина едет зигзагом по проезжей части, создавая при этом аварийную ситуацию на дороге. В конце записи также слышно, как водители начинают сигнализировать нарушителю.

До этого в Забайкалье автобус с людьми опрокинулся на проезжей части из-за коровы. Несколько человек получили травмы. По словам пассажира, причиной аварии стало животное, которое выбежало на трассу: водитель пытался его объехать, но из-за скользкой дороги улетел в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. Кроме того, сейчас пассажиры ждут транспорт, который доставит их на работу. По прибытии на место пассажиров осмотрят врачи, чтобы исключить травмы, которым люди могли не придать значения.

Ранее в Подмосковье серьезное ДТП парализовало движение.

