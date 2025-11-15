Москвич зигзагами ехал по МКАД, и это попало на видео

На МКАД на видео попало, как автомобиль с водителем вилял по проезжей части

В Москве на МКАД автомобиль ехал зигзагами по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»,

«Москва, МКАД». _- говорится ы публикации.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как серая машина едет зигзагом по проезжей части, создавая при этом аварийную ситуацию на дороге. В конце записи также слышно, как водители начинают сигнализировать нарушителю.

