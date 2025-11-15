На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пермском крае изъяли улики с места смертельной аварии

СК: следователи изучат улики с места смертельной аварии в Пермском крае
Следователи изъяли видеорегистраторы и тахографы с места смертельного ДТП с микроавтобусом в Пермском крае. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета России в Telegram-канале.

В СК пояснили, что найденные улики могут иметь доказательное значение. В настоящее время следователи продолжают осмотр места происшествия. Параллельно с этим они допрашивают потерпевших и свидетелей.

В ведомстве добавили, что на месте аварии обнаружили следообразующую обстановку. В СК отметили, что в ходе расследования дела будут установлены все обстоятельства произошедшего.

В пятницу в Кунгурском муниципальном округе произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения скончались семь человек. В пресс-службе СУ СК по региону сообщили, что среди погибших есть несовершеннолетний. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Ранее в Карелии 80-летний водитель Lada устроил серьезное ДТП.

