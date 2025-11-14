На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: москвич разбил автомобиль гаишников в серьезном ДТП

На северо-востоке Москвы автомобиль влетел в машину гаишников
true
true
true

В Москве автомобиль столкнулся с патрульной машиной. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«На улице Широкой у метро «Медведково» столкнулись две машины, одна из них — служебный автомобиль. После удара легковушка вылетела на тротуар у торгового центра», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что автомобиль сотрудников ДПС получил повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты капот и вывернуто колесо, кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

В конце записи также видно, что машина москвича отлетела после удара: у транспорта полностью разбита передняя часть и отсутствует бампер. По информации канала, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого в Новой Москве автомобиль сбил женщину, перебегавшую проезжую часть. В результате произошедшего москвичка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее Mercedes с ростовчанином вспыхнул после столкновения со столбом.

