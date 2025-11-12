В РФ зафиксировали снижение стоимости подержанных иномарок

В октябре 2025 года средняя стоимость машины с пробегом не старше 15 лет на рынке РФ снизилась почти на 2 млн рублей, при этом средняя цена отечественного автомобиля держится на границе 700 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авто.ру Оценка».

«Средняя цена подержанных автомобилей китайских марок опустилась за месяц почти на 4% и достигла отметки в 2 млн рублей. В годовом выражении снижение превысило 200 тыс. рублей. В группе европейских, японских и корейских брендов в результате снижения в октябре на 3% средняя цена достигла 2,19 млн рублей», — сообщили аналитики.

По их данным, средняя стоимость отечественного автомобиля за октябрь практически не изменилась и держится на уровне в 690 тыс. рублей. Сильнее всего снизилась средняя стоимость на следующие подержанные модели: Datsun mi-DO Lifan Solano, Lada 2110, Skoda Superb и Lada 4×4. При этом практически в 70 регионах России в октябре заметили уменьшение средней стоимости машин с пробегом.

