Kia раскрыла внешность и оснащение кроссовера Telluride второго поколения

Kia рассекретила новое поколение кроссовера Telluride
В преддверии публичного показа на автосалоне в Лос-Анджелесе корейский автопроизводитель Kia раскрыл информацию о кроссовере Telluride второго поколения.

«Задача создания второго поколения Telluride состояла не в том, чтобы заново его изобрести, а в том, чтобы развиваться. Для команды дизайнеров Kia цель была ясна: сохранить сущность и ДНК дизайна, которые сделали оригинал таким выдающимся в своем сегменте, одновременно улучшив его внешний вид и изысканность. Это не был чистый лист. Они основывались на наследии», — отмечается в сообщении компании.

Новый Telluride получил угловатый дизайн в современном фирменном стиле Kia. По сравнению с машиной первого поколения Telluride стал крупнее: его длина увеличилась на 5,7 см, колесная база — на 7,5 см, высота — на 2,5 см. В салоне предусмотрена мягкая подсветка под центральной консолью, в задней части на центральном тоннеле предусмотрен портативный столик. На панели приборов — единый дисплей для приборов и медиасистемы.

Технические характеристики новинки производитель не раскрывает. Дебют новой модели состоится уже в 2025 году.

Ранее замглавы Минпромторга заявил, что к 2035 году в РФ будет продаваться 80% отечественных машин.

