Видео: в Москве эвакуатор влетел в пассажирский автобус

На юге Москвы авария с пассажирским автобусом затруднила движение в туннеле

В Москве ДТП с участием пассажирского автобуса затруднило движение. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва на дорогах».

«В туннеле Нахимов кого проспекта эвакуатор с досками влетел в автобус», — говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что поврежденные автомобили стоят на проезжей части, занимая при этом две полосы движения, затрудняя проезд. На записи также заметно, что на место ДТП еще не прибыли оперативные службы города.

До этого в Москве на СВХ автомобильная авария затруднила движение транспорта. На месте работали оперативные службы города. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка по ТТК или Русаковской набережной.

Кроме того, в Москве беременная женщина пострадала в серьезном ДТП, затруднившем движение автомобилей. Авария произошла на МСД в районе Лосиного острова: столкнулись два автомобиля Lada – Largus и Vesta, одна из машин перевернулась. Пассажирку в положении экстренно госпитализировали с угрозой выкидыша.

Ранее в Москве перекрыли движение из-за пожара