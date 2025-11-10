В Петербурге возобновят производство на бывшем заводе General Motors

Производство автомобилей на площадке бывшего завода General Motors в Петербурге планируется возобновить в начале 2026 года. Об этом сообщили ТАСС источники в деловых кругах региона.

По данным агентства, изначально запуск был запланирован на конец 2025 года, однако сроки сдвинулись на начало следующего года. В перезапуске участвует компания «АГР» и ее дочерняя структура «АГМ». Компании намерены создать на базе площадки автомобильный кластер, который со временем выйдет на выпуск тысяч автомобилей в год.

Как уточняется, кластер автомобилестроения будет развернут на территории особой экономической зоны «Шушары». Инициатором проекта выступила компания «АГМ», входящая в «АГР холдинг». За 15 лет реализации проекта объем инвестиций составит 46,43 млрд рублей. В рамках программы также построят научно-производственный центр площадью 18 тыс. кв. м. Его возведение профинансируют за счет казначейского инфраструктурного кредита на сумму 3,1 млрд рублей.

В январе компания «Арт-финанс» приобрела бывший завод Hyundai, переименованный в «Автомобильный завод «АГР»». Под ее управление перешли две петербургские площадки — в промзонах «Каменка» и «Шушары», где ранее располагались предприятия Hyundai и General Motors.

Завод General Motors открылся в Петербурге в 2008 году, но был законсервирован в 2015-м после ухода американского концерна. Позднее, в 2020 году, площадку выкупил Hyundai, который планировал выпускать там модели Hyundai Tucson, Palisade и Kia Sportage.

