В Москве массовая авария парализовала движение

В Москве на СВХ массовая авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На СВХ (съезд с Перовской эстакады) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По информации канала, в результате автомобильной аварии движение транспорта в районе ДТП затруднено. В Дептрансе посоветовали выбрать пути объезда проблемного участка.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На опубликованном видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.