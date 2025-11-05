На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На видео попал кульбит автомобиля с россиянином после жесткого удара

Mash: на видео попало, как машина эпично перевернулась на дороге в Омске
true
true
true

В Омске автомобиль с человеком в салоне перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Машина эпично перевернулась на дороге в Омске. Говорят, гонщик проскользил по бульвару Архитекторов и налетел на бордюр», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как белый автомобиль, который едет на большой скорости, врезается в другую машину. От удара легковой транспорт отлетает и переворачивается. После кульбита к поврежденной машине подбегают очевидцы. Далее на записи, сделанной после ДТП, видно, что транспорт получил повреждения: у машины смят кузов, разбит капот, бампер и стекла.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульную машину. На опубликованном видео заметно, что водитель желтого автомобиля, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной.

Ранее в Татарстане произошло массовое ДТП из-за гололеда.

