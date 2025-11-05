«Бросил семью в авто»: петербуржец на Porsche Cayenne нырнул в Неву, уходя от погони

В Петербурге водитель Porsche бросил семью и нырнул в Неву, уходя от гаишников

В Санкт-Петербурге водитель Porsche Cayenne оставил жену и детей в машине и прыгнул в Неву, скрываясь от сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Немецкую иномарку накануне вечером остановили сотрудники ДПС на Чугунной улице. В салоне, помимо 39-летнего водителя, находились его жена и двое маленьких детей. Правоохранители потребовали предъявить водительское удостоверение, но мужчина дал по газам — началась погоня», — говорится в публикации.

По информации канала, инцидент произошел на Кондратьевском проспекте: водитель выбежал из автомобиля, добрался до Свердловской набережной и прыгнул в Неву. Правоохранители достали нарушителя из водоема при помощи автомобильного троса и передали прибывшим медикам. У водителя диагностировали переохлаждение.

Сотрудники ДПС выяснили, что причиной такого поведения петербуржца стало отсутствие у него водительского удостоверения: ранее его лишили прав.

Ранее в Москве водитель устроил стрельбу в момент конфликта.