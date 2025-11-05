На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бросил семью в авто»: петербуржец на Porsche Cayenne нырнул в Неву, уходя от погони

В Петербурге водитель Porsche бросил семью и нырнул в Неву, уходя от гаишников
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге водитель Porsche Cayenne оставил жену и детей в машине и прыгнул в Неву, скрываясь от сотрудников ДПС. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«Немецкую иномарку накануне вечером остановили сотрудники ДПС на Чугунной улице. В салоне, помимо 39-летнего водителя, находились его жена и двое маленьких детей. Правоохранители потребовали предъявить водительское удостоверение, но мужчина дал по газам — началась погоня», — говорится в публикации.

По информации канала, инцидент произошел на Кондратьевском проспекте: водитель выбежал из автомобиля, добрался до Свердловской набережной и прыгнул в Неву. Правоохранители достали нарушителя из водоема при помощи автомобильного троса и передали прибывшим медикам. У водителя диагностировали переохлаждение.

Сотрудники ДПС выяснили, что причиной такого поведения петербуржца стало отсутствие у него водительского удостоверения: ранее его лишили прав.

Ранее в Москве водитель устроил стрельбу в момент конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами