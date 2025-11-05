ДТП парализовало движение в Петербурге

В центре Санкт-Петербурга затруднено движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

«Столкновение каршеринга и машины «Почты России» стало причиной утреннего затора на Невском проспекте. Пробка перед перекрестком с Садовой улицей постепенно рассасывается», — говорится в публикации.

По информации канала, в настоящее время движение транспорта затруднено.

До этого в Санкт-Петербурге иномарка на скорости врезалась в патрульный автомобиль. На опубликованном видео заметно, что водитель желтой иномарки, двигаясь на большой скорости, попытался объехать автобус. Тот стал перестраиваться на другую полосу у общественной остановки. В какой-то момент мужчина, находившийся за рулем BMW, не справился с управлением и устроил лобовое столкновение с патрульной машиной. По данным МВД, водители двух легковушек получили травмы, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

