«Спасли меня»: пьяный москвич напал на таксиста и попал на видео

В Москве пьяный мужчина напал на таксиста во время поездки. Об этом сообщает Telegram-канал «Моя Москва».

«Во время поездки нетрезвый клиент набросился на водителя такси. Пострадавший сумел обратиться за помощью к патрулирующим росгвардейцам», — говорится в публикации.

По информации канала, сотрудники Росгвардии оперативно задержали нарушителя. В настоящее время уточняются все подробности произошедшего. По словам водителя, росгвардейцы спасли мужчину.

До этого на Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошла драка водителей из-за того, что один из них пытался препятствовать нарушителям в проезде по обочине. На кадрах с видеорегистратора, опубликованных Telegram-каналом «ДТП и ЧП. RussianCrash», видно, что водитель «Газели» подошел к водительской двери Chery, размахивая руками. Водитель выскочил на улицу и нанес оппоненту удар по лицу, после чего произошла потасовка. Один из мужчин повалил другого на асфальт борцовским приемом.

Ранее таксист изнасиловал 21-летнюю петербурженку в салоне авто.