«Я за рулем»: москвич случайно позвонил на кормушку кота

В Москве на видео попало, как водитель позвонил на кормушку для кота

В Москве водитель позвонил домой на кормушку кота. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Парень за рулем случайно позвонил девушке на кормушку для кота. Так вы еще не общались», — говорится в публикации.

Москвичка запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что девушка разговаривает с водителем через кормушку животного. На записи слышно, как мужчина спрашивает: «как дела?».

До этого сотрудники ДПС остановили актера Дмитрия Петрашевича из-за подозрений в опьянении. Правоохранители потребовали от водителя пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался подписывать протокол и ехать в наркологическую больницу. Актер рассказал, что прошел медосвидетельствование в государственной больнице. В настоящее время Дмитрий Петрашевич требует проверить действия гаишников. По его словам, досмотр правоохранители провели без оснований.

Актер Дмитрий Петрашевич снимался в сериалах «Скорая помощь» и «Балабол», а также в фильмах «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война».

Ранее москвичка на угнанном такси наехала на свою подругу.