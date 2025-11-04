На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Я за рулем»: москвич случайно позвонил на кормушку кота

В Москве на видео попало, как водитель позвонил на кормушку для кота
true
true
true

В Москве водитель позвонил домой на кормушку кота. Об этом сообщает Telegram-канал «Что там, Москва».

«Парень за рулем случайно позвонил девушке на кормушку для кота. Так вы еще не общались», — говорится в публикации.

Москвичка запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что девушка разговаривает с водителем через кормушку животного. На записи слышно, как мужчина спрашивает: «как дела?».

До этого сотрудники ДПС остановили актера Дмитрия Петрашевича из-за подозрений в опьянении. Правоохранители потребовали от водителя пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался подписывать протокол и ехать в наркологическую больницу. Актер рассказал, что прошел медосвидетельствование в государственной больнице. В настоящее время Дмитрий Петрашевич требует проверить действия гаишников. По его словам, досмотр правоохранители провели без оснований.

Актер Дмитрий Петрашевич снимался в сериалах «Скорая помощь» и «Балабол», а также в фильмах «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война».

Ранее москвичка на угнанном такси наехала на свою подругу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами