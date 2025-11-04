На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Разорвало на части»: на видео попали последние секунды жизни водителя Toyota Prius

В Приморье на видео попало, как люди на Toyota разбились в ДТП со столбом
true
true
true

Во Владивостоке иномарка с людьми в салоне на скорости врезалась в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Водитель Toyota Prius двигаясь на запредельной скорости, не справился с управлением и влетел в опору уличного освещения. В результате столкновения, Prius разорвало на две части», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как иномарка с людьми врезается в столб, от удара транспорт разбивается, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На кадрах также заметно, что Toyota Prius получила серьезные повреждения.

По информации канала, авария произошла на проспекте Столетия. В результате ДТП водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Его пассажира медики госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого в Карелии на видео попало, как автомобиль с человеком влетел в столб рядом со скорой.

Ранее на востоке Москвы Chevrolet влетел в столб и сломал самокат.

