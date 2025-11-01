На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы самые популярные в России пикапы

Автостат назвал три самых популярных пикапа России
Toyota

Рынок подержанных пикапов в России в сентябре 2025 года вырос на 6% в сравнении с тем же месяцем 2024-го, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«В марочном рейтинге здесь лидирует японская Toyota, пикапы которой на вторичном рынке разошлись тиражом в 779 единиц, что составляет 25% от общего объема. Почти 19% всех купленных б/у пикапов принадлежит японскому бренду Mitsubishi (582 шт.). На третьем месте этого рейтинга расположился отечественный УАЗ (353 шт.)», — отмечается в сообщении.

Самым популярным в России подержанным пикапом стал Toyota Hilux, который до остановки продаж в России японской корпорацией был представлен на нашем рынке официально. На втором месте — Mitsubishi L200, у которого также были официальные продажи. На третьем — отечественный УАЗ «Пикап», построенный на платформе внедорожника «Патриот».

В январе — сентябре 2025 года рынок пикапов с пробегом в России вырос на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. За 9 месяцев этого года россияне приобрели 25,2 тыс. таких машин.

Ранее правительство России утвердило заградительный утильсбор на машины мощнее 160 л.с.

