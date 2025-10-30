Мать 30 детей, которая ехала на СВО, прооперировали после жесткого ДТП

В Уфе прооперировали мать 30 детей после жесткого ДТП с фурой

В Уфе прооперировали мать 30 детей, которая попала в аварию, когда везла гуманитарную поомщь бойцам СВО. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Ирина Вервельская везла вещи и продукты для бойцов на СВО. По дороге «Газель» врезалась в фуру, удар пришелся на женщину. Ее зажало в салоне, вытаскивали спасатели. Мать-героиню увезли в Балаковскую больницу, потом — в Уфу», — говорится в публикации.

По информации канала, в 22 больнице женщине сделали операцию на ноге. По словам пострадавшей, все прошло хорошо. Теперь россиянку ждет 2-3 месяца восстановления.

До этого появились кадры с видеорегистратора автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего. На видео заметно, как белая машина врезается в большегруз. На записи также видно, что транспорт получил серьезные повреждения. После произошедшего местные волонтеры доставили вещи и продукты, которые везла женщина, бойцам СВО.

