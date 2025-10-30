На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ревде началось прощание с девочками, которых сбил пьяный водитель

В Ревде началась церемония прощания с двумя девочками, которые погибли в ДТП
true
true
true

В Ревде началось прощание с двумя девочками, которых насмерть сбил пьяный водитель. Об этом сообщает E1.ru.

«На месте мемориала огромное количество игрушек, цветов, детских рисунков. Сотрудники библиотеки помогают разобрать их, чтобы увезти на кладбище», — говорится в публикации.

Местная жительница Люба рассказала журналистам, что не знала семью, но пришла попрощаться с девочками.

«Я так переживала, мне было там плохо ночью, поэтому я решила сходить все равно. Девочки ни за что погибли. Все сострадаем», — сказала она.

До этого сообщалось, что суд в Екатеринбурге на два месяца арестовал 37-летнего Михаила Слободяна, который насмерть сбил двух школьниц в Ревде. Он полностью признал свою вину. На заседании выяснилось, что в момент ДТП мужчина был пьян, также в его крови обнаружили следы марихуаны и метамфетамина. Также Слободян сообщил, что у него нет водительских прав — по его словам, они якобы сгорели на Украине, когда он был на СВО.

Ранее в Подмосковье девочек без сознания нашли с мужчиной в автомобиле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами