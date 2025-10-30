В Ревде началось прощание с девочками, которых сбил пьяный водитель

В Ревде началась церемония прощания с двумя девочками, которые погибли в ДТП

В Ревде началось прощание с двумя девочками, которых насмерть сбил пьяный водитель. Об этом сообщает E1.ru.

«На месте мемориала огромное количество игрушек, цветов, детских рисунков. Сотрудники библиотеки помогают разобрать их, чтобы увезти на кладбище», — говорится в публикации.

Местная жительница Люба рассказала журналистам, что не знала семью, но пришла попрощаться с девочками.

«Я так переживала, мне было там плохо ночью, поэтому я решила сходить все равно. Девочки ни за что погибли. Все сострадаем», — сказала она.

До этого сообщалось, что суд в Екатеринбурге на два месяца арестовал 37-летнего Михаила Слободяна, который насмерть сбил двух школьниц в Ревде. Он полностью признал свою вину. На заседании выяснилось, что в момент ДТП мужчина был пьян, также в его крови обнаружили следы марихуаны и метамфетамина. Также Слободян сообщил, что у него нет водительских прав — по его словам, они якобы сгорели на Украине, когда он был на СВО.

Ранее в Подмосковье девочек без сознания нашли с мужчиной в автомобиле.