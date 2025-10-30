В РФ зафиксировали резкое снижение объемов автокредитования

Суммарные объемы автокредитования в РФ по итогам первых трех кварталов текущего года снизились на 45,5% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Из материала следует, что за данный промежуток времени финансовые организации выдали россиянам кредиты на покупку транспортного средства на общую сумму около 1,03 трлн рублей. В январе – сентябре прошлого года соответствующий показатель составил 1,8 трлн рублей. Таким образом, за 12 месяцев совокупные объемы выдач уменьшились примерно на 766 млрд рублей.

При этом наибольшие объемы выданных в РФ автозаймов были зафиксированы в крупнейших городах и регионах страны. Так, в Москве за первые три квартала 2025 года гражданам предоставили кредиты на сумму 93,4 млрд рублей. В Московской области этот показатель достиг 83,7 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 57,2 млрд рублей. Эти же субъекты продемонстрировали наибольший спад в динамике автокредитования. В Московской области объемы выдачи снизились на 48,2%, в столице — на 48,1%, в Санкт-Петербурге — на 46,8%.

26 сентября агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что власти планируют в 2026 году более чем на четверть снизить объем ассигнований на программы льготного автокредитования и лизинга. Ожидается, что финансирование таких программ уменьшится до 37,2 млрд рублей.

