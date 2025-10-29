В Крыму после падения фуры на ж/д пути произошел сбой в движении поездов

В Крыму после падения фуры на ж/д пути задержались два поезда

Из-за падения фуры на ж/д пути в Симферополе два поезда из Крыма задерживаются. Об этом сообщили ТАСС в компании «Гранд сервис экспресс».

Там уточнили, что поезда уже отправились с полуострова. Задержка составила менее часа, в пути ее постараются сократить. Новых отклонений от графика из-за ДТП не ожидается.

Вечером 29 октября фура упала с моста над железной дорогой через реку Салгир у симферопольского ж/д вокзала. После падения грузовика ж/д пути временно обесточили, чтобы провести аварийно-спасательные работы. Транспортное средство решили эвакуировать. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на переправе по улице Ким. После аварии его госпитализировали.

