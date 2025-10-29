На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Москвы перекрыли движение транспорта

Движение транспорта на Боровицкой площади в Москве временно перекрыто
forden/Shutterstock/FOTODOM

В центре Москвы перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно ограничено: на Боровицкой площади. На Пречистенской набережной перед Большим Каменным мостом», — сообщает канал.

О том, когда будут сняты ограничения, не сообщается.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

Ранее в Москве грузовик влетел в скорую помощь.

