Последние секунды жизни пешехода на трассе М-4 попали на видео

В Ростовской области на видео попало, как Lada снесла человека

В Ростовской области водитель на Lada сбил пешехода, игнорирующего ПДД. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

«Лада» сбила пожилого мужчину, который шел по правой полосе», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел инцидент. На кадрах видно, что машина врезается в пешехода, от удара трескается лобовое стекло.

По информации канала, в результате произошедшего пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Кроме того, в Приморском крае в результате столкновения междугороднего автобуса с трактором пострадали восемь человек. Авария произошла на 23-м км автодороги Уссурийск — Пограничный — Госграница.

Ранее трактор снес пожилую москвичку.