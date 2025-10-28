На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Машины охвачены огнем»: появились кадры после жесткого ДТП в Иркутской области

В Иркутской области на видео сняли, как машины горели после жесткого ДТП
true
true
true

В Иркутской области столкнулись восемь автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Госавтоинспекция 38».

«ДТП случилось на 1325-м км трассы Р-255 «Сибирь» рядом с поселком Камышет Иркутской области. Там столкнулись семь грузовиков и один легковой автомобиль. Ряд машин охвачены огнем», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что пламя охватило машины полностью. По информации канала, в результате произошедшего водитель одного из грузовиков получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб. Кроме того, после аварии инспекторы ДПС ограничивали движение транспорта в обоих направлениях.

До этого сообщалось, что на юге Москвы у метро Академика Янгеля девушка попала в аварию, когда зацепилась за стекло от проезжающей машины. На опубликованных в сети кадрах видно, что на место аварии прибыл реанимобиль. По информации канала, в настоящее время медики оказывают необходимую помощь пострадавшей.

Ранее в Москве грузовик влетел в скорую помощь..

