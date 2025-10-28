В России рекордно подешевел минивэн Hongqi HQ9

Минивэн Hongqi HQ9 подешевел в России на 800 тысяч рублей

Китайский премиум-бренд Hongqi значительно снизил цены на минивэн HQ9 в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«На минимальные 391 000 рублей или 5,8% в октябре снизилась стоимость базовой версии Deluxe. При этом цена топовой комплектации Executive упала ещё раза сильнее — на 791 000 рублей или 10,3%», — сообщает портал.

Цены на автомобиль в России начинаются от 6,3 млн рублей.

Автомобиль оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Салон рассчитан на семь человек, сдвижные задние двери снабжены электроприводами. Кресла второго ряда снабжены дополнительным упором для ног, функцией массажа и электрорегулировками в 16 направлениях.

В начальной комплектации Deluxe автомобиль оснащен светодиодной оптикой, системой кругового обзора, панорамной крышей, подогревом передних и задних сидений, вентиляцией передних кресел, трехзонным климат-контролем, функцией массажа для пассажиров второго ряда.

В максимальной версии HQ9 Executive предусмотрены подогрев руля и система активного шумоподавления.

