На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рекордно подешевел минивэн Hongqi HQ9

Минивэн Hongqi HQ9 подешевел в России на 800 тысяч рублей
true
true
true
close
HONGQI

Китайский премиум-бренд Hongqi значительно снизил цены на минивэн HQ9 в России, сообщает портал «Автоновости дня».

«На минимальные 391 000 рублей или 5,8% в октябре снизилась стоимость базовой версии Deluxe. При этом цена топовой комплектации Executive упала ещё раза сильнее — на 791 000 рублей или 10,3%», — сообщает портал.

Цены на автомобиль в России начинаются от 6,3 млн рублей.

Автомобиль оснащен турбомотором 2.0 мощностью 245 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Салон рассчитан на семь человек, сдвижные задние двери снабжены электроприводами. Кресла второго ряда снабжены дополнительным упором для ног, функцией массажа и электрорегулировками в 16 направлениях.

В начальной комплектации Deluxe автомобиль оснащен светодиодной оптикой, системой кругового обзора, панорамной крышей, подогревом передних и задних сидений, вентиляцией передних кресел, трехзонным климат-контролем, функцией массажа для пассажиров второго ряда.

В максимальной версии HQ9 Executive предусмотрены подогрев руля и система активного шумоподавления.

Ранее Hongqi объявила цены на новый кроссовер HS7 в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами