Водителю, который устроил жесткое ДТП в Белгороде со скорой, вынесли приговор

Водителю Гаджимурадову, который врезался в автомобиль скорой помощи с медиками в салоне, вынесли приговор. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области в своем Telegram-канале.

«Курский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении Рамазана Гаджимурадова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» и «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ. <…> Гаджимурадову Р.Н. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС сроком на 3 года», — говорится в сообщении

По информации канала, суд взыскал в пользу потерпевших по одному миллиону рублей в качестве компенсации за моральный вред. При этом уточняется, что приговор может быть обжалован.

В ночь на 7 февраля на пересечении проспекта Славы и улицы Попова в Белгороде произошла авария: водитель автомобиля марки BMW выехал на дорогу на красный свет и столкнулся с машиной медиков. После этого оба транспортных средства въехали в столб и стену здания.

За рулем BMW был 28-летний Рамзан Гаджимурадов, который работал детским тренером по ММА в Мурманской области. В результате аварии 38-летняя Ольга Любимова и 45-летняя Марина Паровышник получили травмы, несовместимые с жизнью. У Ольги осталась дочь, а у Марины — два сына. Гаджимурадов получил травмы в ДТП.

Ранее сообщалось, что участник ДТП со скорой в Белгороде ездил с мигалками.