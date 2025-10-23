В Подмосковье задержали водителя, который трогал ребенка под одеждой

В Подмосковье задержали водителя автобуса, который залез девочке под одежду

В Красногорске задержали водителя, который трогал девочку под курткой в общественном транспорте. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Водителя подмосковной маршрутки уволили после появления видео с приставаниями к девочке. Минтранс региона провел внутреннюю проверку, материалы направлены в правоохранительные органы», — говорится в публикации.

По информации Telegram-канала 112, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, в ближайшее время мужчину отправят на допрос.

По словам очевидцев, инцидент произошел 20 октября в одной из маршруток Сабурово. Пассажиры сняли, как водитель засовывал руку под куртку сидящей рядом с ним школьницы. Очевидцы отметили, что девочка была в шоке, а затем вышла на одной из остановок. В полиции сообщили, что в ходе мониторинга интернета обратили внимание на видео, где водитель рейсового автобуса залезает рукой под куртку школьницы.

