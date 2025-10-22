Exeed анонсировал новую модель для российского рынка

Принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed представил на конференции владельцев машин этой марки новый гибридный седан ES7, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Как сообщает пресс-служба компании, рассматривается возможность запуска этой модели на рынок РФ. Семейный седан Exeed ES7 станет частью стратегии бренда по развитию линейки электромобилей и гибридов на базе платформы Texxeract 2.0», — отмечается в публикации.

Кузов отличается низким коэффициентом аэродинамического сопротивления. У автомобиля покатая крыша и скрытые дверные ручки. Силовая установка — параллельный гибрид. Бензиновый турбомотор 1.5 используется для подзарядки тяговой батареи, а также может приводить в движение колеса. Также у машины есть электродвигатели на передней и задней оси. Суммарная мощность автомобиля — 446 л.с., до 100 км/ч он способен разогнаться за 5,7 с. Суммарный запас хода при заряженной тяговой батарее и полном баке достигает 1,2 тыс. км.

Среди оснащения — адаптивные амортизаторы, анализирующие дорожное покрытие в режиме реального времени и корректирующие параметры демпфирования.

