На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Exeed анонсировал новую модель для российского рынка

Exeed привезет в Россию седан ES7 с подвеской, анализирующей дорогу
true
true
true
close
Exeed

Принадлежащий китайскому автоконцерну Chery бренд Exeed представил на конференции владельцев машин этой марки новый гибридный седан ES7, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Как сообщает пресс-служба компании, рассматривается возможность запуска этой модели на рынок РФ. Семейный седан Exeed ES7 станет частью стратегии бренда по развитию линейки электромобилей и гибридов на базе платформы Texxeract 2.0», — отмечается в публикации.

Кузов отличается низким коэффициентом аэродинамического сопротивления. У автомобиля покатая крыша и скрытые дверные ручки. Силовая установка — параллельный гибрид. Бензиновый турбомотор 1.5 используется для подзарядки тяговой батареи, а также может приводить в движение колеса. Также у машины есть электродвигатели на передней и задней оси. Суммарная мощность автомобиля — 446 л.с., до 100 км/ч он способен разогнаться за 5,7 с. Суммарный запас хода при заряженной тяговой батарее и полном баке достигает 1,2 тыс. км.

Среди оснащения — адаптивные амортизаторы, анализирующие дорожное покрытие в режиме реального времени и корректирующие параметры демпфирования.

Ранее в России резко подорожал кроссовер Jaecoo J8.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами