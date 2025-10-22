В Новосибирской области беременная женщина родила ребенка после ДТП со скорой помощью

Женщина, перевернувшаяся при ДТП со скорой помощью в Сибири, родила

В Новосибирской области беременная женщина, пострадавшая в ДТП с автомобилем скорой помощи, успешно родила ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал АСТ-54 Black.

По данным ведомства, состояние пациентки стабилизировалось, ребенок родился живым. Для оказания специализированной медицинской помощи в Краснозёрский район выехала бригада санавиации из областной больницы.

В Минздраве области сообщили, что состояние двоих пострадавших оценивается как средней степени тяжести, еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Утром 22 октября Telegram-канал Mash Siberia сообщил, что в Сибири скорая, перевозившая беременную женщину, вылетела с дороги и разбилась. Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что за пределами проезжей части находится транспорт экстренных медицинских служб, который получил серьезные повреждения: машина разбита, а ее детали разлетелись в стороны. На место аварии прибыли спасатели.

