Крымский мост перекрыли для движения автомобилей

На Крымском мосту временно ограничили движение транспорта с обеих сторон. Данное сообщение появилось в 16:41 мск в Telegram-канале об оперативной обстановке на переправе.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации.

До этого движение на мосту перекрывали 16 октября в 17:22 мск. В посте автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. По данным Telegram-канала, затруднений в проезде к пунктам досмотра со стороны Тамани не было. Сложности с проездом к досмотровым пунктам со стороны Керчи были зафиксированы в 15:00. Тогда в пробке ожидали 98 машин. Спустя два часа их количество увеличилось до 120.

До этого российское Минобороны заявило, что над территорией Крымского полуострова с полудня до 17:00 уничтожили шесть дронов ВСУ самолетного типа. Их нейтрализовали российские средства ПВО.

