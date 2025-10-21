На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Запад Москвы парализовало из-за крупного ДТП с автобусом

В Москве Новорижское шоссе парализовало из-за массового ДТП с микроавтобусом
В Москве на Новорижском шоссе произошло массовое ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на Новорижском шоссе на мосту в районе Кунцево. В результате травмы получили два человека, их осматривают медики скорой помощи. Перекрыто три полосы из пяти в сторону области», — говорится в публикации.

Судя по онлайн-картам, в результате аварии движение автотранспорта оказалось серьезно затруднено. Причины ДТП уточняются.

До этого сообщалось, что в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в центре Москвы перекрыли движение транспорта.

