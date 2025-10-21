В Москве перекрыли движение возле «Москвы-Сити»

В Москве перекрыли движение на Смоленской набережной в сторону «Москвы-Сити»

В Москве перекрыли движение транспорта на двух участках автодороги. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно ограничено на Смоленской набережной в сторону «Москва-Сити», в районе улицы Новый Арбат», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение автомобилей также ограничили на Пресненской набережной: от ТТК в сторону улицы Новый Арбат.

До этого сообщили о перекрытиях на улице 1905 года от Мантулинской улицы до Краснопресненской набережной и на Можайском шоссе в районе пересечения с Аминьевским шоссе. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными, а также планировать свой маршрут заранее.

Кроме того, в Саткинском районе Челябинской области лесовоз выехал на встречную полосу движения и врезался в Hyundai ix35. В результате ДТП водитель иномарки и ее пассажир, девочка 2012 года рождения, получили травмы, несовместимые с жизнью. На опубликованных в сети кадрах видно, что Hyundai получил серьезные повреждения.

