На МКАД автомобиль вылетел на встречную полосу, и это попало на видео

На МКАД легковушка вылетела на встречную полосу на оживленной дороге

В Москве на МКАД легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Москва, МКАД», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная легковая машины проезжает перед грузовиком и выезжает на встречную полосу движения, при этом водитель другого автомобиля успевает остановиться свой транспорт и избежать лобового столкновения.

До этого сообщалось, что в Республике Карелия иномарка с людьми улетела на дерево после ДТП. Авария произошла вечером на 5 км Пиньгубского шоссе: транспорт выехал в кювет и врезался в дерево. На месте работали четверо спасателей из Соломенного: они спустили машину и отключили аккумулятор. В результате ДТП три человека получили травмы, прибывшие медики доставили пострадавших в больницу Петрозаводска.

Ранее на видео попало, как автобус с россиянами заискрился в момент движения.