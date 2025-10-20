Севастополец посадил сына в кузов пикапа, чтобы он не пачкал салон

В Севастополе мужчина посадил сына в кузов пикапа, чтобы он не пачкал салон

В Севастополе мужчина вез четырехлетнего сына в кузове пикапа, потому что мальчик упал в лужу, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«Самое странное празднование Дня отца попало на видео, его заметили в полиции. Водителя разыскали. Он пояснил: возвращался с наследником с рынка, тот упал в лужу, ну и не пачкать же салон», — сообщает канал.

Отмечается, что водителя оштрафовали на 3 тыс. рублей. Делом занимается комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН).

До того автомобиль Chevrolet Niva, двигаясь по трассе Курск — Брежнево — Разиньково, попал в аварию, в результате которой пострадали четверо детей и 30-летняя женщина, находившаяся за рулем машины.

В настоящее время полиция проводит расследование с целью выяснить все детали случившегося.

Ранее в США водитель влетел в толпу детей на празднике.