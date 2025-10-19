В России подешевел «китайский УАЗ» BAW 212

В России снизились цены на «китайский УАЗ» BAW 212

Рамный внедорожник BAW 212, который в России прозвали «китайский УАЗ», подешевел, сообщает портал «Автоновости дня».

«BAW на российском рынке снизил цены на большинство комплектаций рамного внедорожника BAW 212, также известного как «китайский УАЗ». Автомобиль подешевел в них на 46 тыс. — 51 тыс. рублей», — сообщает портал.

Цены на BAW 212 в России начинаются от 2,94 млн рублей.

До этого стало известно, что в России начались продажи нового семейного кроссовера Dongfeng Huge.

Модель оснащена подогревом передних сидений, рулевого колеса и форсунок стеклоомывателя, а также функцией дистанционного запуска двигателя с ключа. Мультимедиа русифицирована, а кузовные элементы кроссовера прошли антикоррозийную обработку и дополнительную катафорезную оцинковку.

