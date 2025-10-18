На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Разбил две машины и бросался на людей»: полуголый дебошир попал на видео в Калуге

В Калуге раздетый мужчина разгромил припаркованные машины и попал на видео
true
true
true

В Калуге голый по пояс мужчина разгромил минимум два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает паблик «Правый берег/Калуга» в соцсети «ВКонтакте» и публикует видеозапись инцидента.

«Ночью 17.10 полуголый неадекват разбил как минимум 2 машины по адресу Фомушина, 8-1, а также набрасывался на людей. Скорей всего в мкр. Правгород разбитых машин больше», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина, стоя на проезжей части, хлопал в ладоши и совершал танцевальные движения. Затем он ударил ногой по зеркалу припаркованного автомобиля.

Также стало известно, что в автобусе №104, курсирующем между Сланцами и Кингисеппом в Ленинградской области, пенсионерка силой стащила студента с сиденья.

Ранее на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье произошла массовая авария с участием бензовоза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами