«Разбил две машины и бросался на людей»: полуголый дебошир попал на видео в Калуге

В Калуге раздетый мужчина разгромил припаркованные машины и попал на видео

В Калуге голый по пояс мужчина разгромил минимум два припаркованных автомобиля. Об этом сообщает паблик «Правый берег/Калуга» в соцсети «ВКонтакте» и публикует видеозапись инцидента.

«Ночью 17.10 полуголый неадекват разбил как минимум 2 машины по адресу Фомушина, 8-1, а также набрасывался на людей. Скорей всего в мкр. Правгород разбитых машин больше», — отмечается в публикации.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что мужчина, стоя на проезжей части, хлопал в ладоши и совершал танцевальные движения. Затем он ударил ногой по зеркалу припаркованного автомобиля.

Также стало известно, что в автобусе №104, курсирующем между Сланцами и Кингисеппом в Ленинградской области, пенсионерка силой стащила студента с сиденья.

Ранее на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье произошла массовая авария с участием бензовоза.