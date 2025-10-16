В России резко подорожал флагманский кроссовер Jaecoo

Кроссовер Jaecoo J8 2025 года подорожал в РФ на 250 тысяч рублей

В России сильно подорожал кроссовер Jaecoo J8, сообщает портал «Автоновости дня».

«Флагманский кроссовер Jaecoo J8 в комплектации Active 2025 года выпуска подорожал в России на 250 тыс. рублей (+5,85%). Автомобиль в этом исполнении, поступившем в продажу в сентябре, теперь стоит 4 524 000 рублей», — сообщает канала.

Jaecoo J8 представляет собой перелицованную версию кроссовера Chery Tiggo 9, от которого отличается шильдиками и дизайном решетки радиатора. На российском рынке автомобиль предлагается с 2,0-литровым турбомотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7. Привод — полный.

Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России. Уже в базовую комплектацию входят обогревы руля, зеркал, лобового стекла, форсунок омывателя и всех сидений.

