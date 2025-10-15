Видео: хабаровчанин на Toyota Allion попал в ДТП и продолжил таранить машины

В Хабаровске водитель Toyota Allion устроил массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Жесткое ДТП на улице Павла Морозова. 28-летний парень на Toyota Allion поворачивал на Бийскую и столкнулся с Subaru. После продолжил жать на газ и врезался еще в три авто», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как черная машина врезается в Toyota, которая продолжает движение и попадает в еще одно ДТП. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По информации канала, в результате произошедшего два человека получили травмы, прибывшие медики госпитализировали пострадавших.

