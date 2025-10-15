На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение в Москве

В Москве на видео попал вспыхнувший автомобиль, затруднивший движение
true
true
true

В Москве вспыхнувший автомобиль парализовал движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«Мира, съезд с ВДНХ в сторону Ярославки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на место прибыли спасатели, которые ликвидируют возгорание.

Инцидент произошел утром 15 октября.

«На проспекте Мира (в районе д. 188Б) произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в Москве женщина пострадала в массовой аварии. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП белая машина получила серьезные повреждения. Кроме того, в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. Люди достали женщину из поврежденного транспорта и передали прибывшим медикам.

Ранее на МКАД большегруз на скорости влетел в автобус с людьми.

