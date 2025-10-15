Россиянам назвали 8 проблем кроссовера Haval Jolion, выявленных сервисменами

Кроссовер Haval Jolion входит в число бестселлеров на российском авторынке, потребители выделяют его по соотношению цены и качества, однако эта модель имеет целый ряд проблем. Подробнее о них «Газете.Ru» рассказал руководитель автосервиса Fit Service «Ярославское шоссе» Андрей Кузин.

«Мы сравнивали регламенты обслуживания Jolion с другими популярными марками и заметили, что этот китайский автомобиль требует более частого визита в сервис. По рекомендации производителя ТО проводится каждые 10 тыс. км, а у российской Lada Granta, например, каждые 15 тыс. км. Даже у одноклассников Volkswagen Tiguan и Nissan Qashqai интервалы больше – 15 тыс. км», – рассказал Андрей Кузин.

По его словам, расходные материалы (воздушный и салонный фильтры, свечи зажигания и тормозные колодки) необходимо менять чаще — их реальный ресурс ниже, чем у японских, немецких и даже российских новых машин. Если у отечественных авто свечи сохраняют ресурс 30–45 тыс. км, то для Jolion уже 15 тыс. км считаются крайним сроком для проверки, подчеркнул собеседник. Он напомнил, что в Toyota Camry 2024 свечи с иридиевым покрытием служат до 100 тыс. км.

«Гарантийная поддержка Jolion по ходовой части ограничена: стойки стабилизатора, резиновые блоки подвески требуют замены на 15–25 тыс. км. Тогда как для Tiguan, например, в норме — 60 тыс. км», – отметил Кузин.

Кроме того, среди минусов Haval Jolion Кузин назвал слабый ресурс тормозных дисков, которые выходят из строя на 30–40 тыс. километров. Специалисты отмечают частые случаи быстрого их истирания, появления коррозии и борозд. Также у Haval Jolion наблюдаются сбои в работе мультимедийной системы. Это выражается в ее зависании и медленных откликах. Требуется диагностика, а иногда — замена. Больше внимания требуется чистке интеркулера, патрубков, элементов впуска. Периодически автовладельцы обращаются с проблемой потери мощности из-за засорения этих деталей на малых пробегах.

«Среди недостатков этой модели можно назвать периодические проблемы с коробкой передач (DCT). Мы в своей практике уже сталкивались с дорогостоящими ремонтами этих преселективных «роботов». Были случаи ранних поломок, рывков при переключении, подвисаний. В регламенте прописана обязательная замена масла каждый 70 тыс. км, но профессиональной диагностики коробка может потребовать уже на пробегах 20–30 тыс. км, особенно при городской эксплуатации или агрессивном стиле движения», – рассказал Кузин.

Серьезный минус всех новых китайских автомобилей – это слабое лакокрасочное покрытие. Это касается и Jolion, на его кузове быстро появляются сколы, а на порогах и арках – коррозия. Проблема может дать о себе знать уже после первой зимы. Рекомендуется сразу после покупки машины сделать антикор, предупредил Кузин.

Владельцам Haval Jolion важно регулярно диагностировать автомобиль и не пропускать ранние признаки неисправностей. При бережном подходе автомобиль прослужит долго, сказал эксперт.

