Доски проткнули лобовое стекло легкового автомобиля во время ДТП в Бурятии

В Бурятии доски из грузовика проткнули лобовое стекло легкового автомобиля

Доски из грузовика проткнули лобовое стекло легковой машины во время ДТП в Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«В Нур-Селение грузовик, вероятно, затормозил на пешеходном переходе, но движущиеся сзади машины не успели остановиться. В результате легковой автомобиль врезался в грузовик, и доски проткнули его лобовое стекло. Еще одна машина врезалась в них», — сообщает канал.

Судя по видео, ДТП произошло с праворульным автомобилем. Доски пробили лобовое стекло слева. Это и спасло водителя от травм.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее каршеринговый автомобиль врезался в толпу людей на остановке в Новосибирске.