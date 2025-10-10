На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США проверят Tesla Илона Маска из-за частых аварий

В США начали проверку 2,9 млн машин Tesla из-за частых ДТП
RoClickMag/Shutterstock/FOTODOM

В США Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало проверку 2,9 млн машин Tesla с функцией автопилота. Об этом пишет Reuters.

Поводом для проверки стали многочисленные аварии с участием электрокаров марки. Отмечается, что у NHTSA есть 58 отчетов о нарушении безопасности Tesla при использовании автопилота. К примеру, в один из эпизодов автомобиль марки продолжил движение на красный сигнал светофора, что привело к ДТП.

До этого компания Tesla выпустила свои самые дешевые электрокары.

Так, состоялся анонс лифтбека Model 3 Standard и кроссовера Model Y Standard — это упрощенные версии популярных моделей компании.

Обе машины оснащены электродвигателем с запасом на 840 км, который разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 6,8 секунд. Для снижения стоимости машин Tesla отказалась от некоторых функций.

Ранее Volvo прекратила выпуск универсалов V90.

