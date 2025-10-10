Вторичный авторынок России поставит рекорд к концу 2025 года

В России по итогам 2025 года рынок подержанных автомобилей может достигнуть 6 млн единиц, что станет максимумом с 2021 года. Об этом сообщает «Автостат».

«Вторичный авторынок страны после провала в 2022 году сегодня реально вырос до своего максимального уровня», — передает издание.

По словам аналитиков, рынок «вторички» растет на фоне кризиса в сегменте новых машин. Также они спрогнозировали дальнейших рост продаж авто с пробегом из-за подорожания новых моделей.

До этого сообщалось, что продажи УАЗа в сентябре буквально рухнули, показав лишь половину от результатов годичной давности. На заводе излучают оптимизм, но в «бой» на рынок пойдут все те же модели из прошлого века, которым завод так и не смог дать замену. Устаревшие «Буханки» и «Козлики» еще поживут, но это все — про волю государства, а не про бизнес, говорят эксперты.

Ранее в России импорт автомобилей сократился в три раза.