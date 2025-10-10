В Уфе на видео попало, как спешившая в больницу скорая перевернулась в ДТП

В Уфе на видео попало, как скорая с пациентом перевернулась от удара иномарки

В Уфе автомобиль экстренных медицинских служб, перевозивший пациента, первернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Как видно на записи камеры, автомобиль медиков со включенным проблесковым сигналом выезжал на улицу Бакалинскую. Водитель Dodge Ram, судя по всему, не успел среагировать и протаранил «скорую», — говорится в сообщении.

На записи также видно, что после столкновения с иномаркой транспорт экстренных служб перевернулся.

Авария произошла 10 октября на территории Советского района на улице Бакалинская. В момент ДТП в карете медицинской помощи находился водитель, два фельдшера, пациент и врач. Всех пострадавших отправили для осмотра в медицинское учреждение. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и другие оперативные службы города.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что реанимационный автомобиль в спецраскраске лежит на проезжей части, перед ним стоит пикап Dodge Ram, который в нее врезался.

