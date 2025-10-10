На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили не повышать утильсбор для машин, застрявших на границе

В Госдуме предложили дать льготный утильсбор на авто, застрявшие на границе
close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Ярослав Нилов направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением обеспечить льготный утильсбор на машины, которые россияне уже приобрели за границей, но не успеют ввезти в Россию до 1 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу вас дать поручение изучить складывающиеся конкретные ситуации и оказать поддержку гражданам, которые приобрели в собственность транспортные средства до возможного вступления в силу изменений законодательства [в части размера утильсбора], но оказались заложниками длительных транспортировок и таможенных процедур», — приводит агентство выдержку из документа.

Депутат предложил дать гражданам возможность адаптироваться к новым условиям без дополнительных финансовых потерь. Он указал, что из-за длительного периода праздничных дней в Китае такие автомобили задерживаются на границе, где образовались длинные очереди. Нилов сослался на многочисленные обращения граждан, поступающие по этому вопросу.

Ранее в Италии улитка сломала светофор и спровоцировала жесткое ДТП.

