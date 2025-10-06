В понедельник в Москве ожидается дождь

6 октября в российской столице ожидается дождь, поэтому при управлении автотранспортом следует соблюдать осторожность. Об этом сообщает Telegram-канал Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Водителям рекомендуется не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. По возможности следует пользоваться общественным транспортом.

1 октября в Москве был побит рекорд атмосферного давления с 1975 года: барометры показали 763,9 мм ртутного столба, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что предыдущий рекорд для этого дня держался почти 50 лет.

До этого Тишковец сообщил, что в Москве ожидается старое бабье лето. По его словам, обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины.

Ранее россиян предупредили о приближении более холодной зимы, чем в прошлом году.