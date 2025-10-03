На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России маркетплейсы отреагировали на товарный коллапс на границе Казахстана

Коллапс на границе Казахстана не повлияет на работу российских маркетплейсов
Roman Korotkov/Shutterstock/FOTODOM

Товарный коллапс на границе Казахстана и Китая не повлияют на доставку товаров российскими маркетплейсами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Ozon и источник в крупном российском маркетплейсе.

«Ситуация с очередями на границе не затрагивает доставку товаров Ozon Global. Наши логистические потоки выстроены по собственным, отлаженным маршрутам через Дальний Восток и работают в штатном режиме», — передает издание.

Также неназванный источник в маркетплейсе рассказал, что коллапс на границе не повлиял на доставку благодаря использованию других маршрутов.

На российско-казахстанской границе с середины сентября растет огромная очередь из фур с грузами из Китая. Перевозчики жалуются на тщательное соблюдение Казахстаном антироссийских санкций. В связи с этим многие водители «выжидают лучший момент» в отстойниках. Ситуацию усугубили и праздники в КНР — некоторые пункты пропуска оказались закрыты. Власти Казахстана считают, что обстановка на границе связана с ужесточением мер контроля со стороны РФ. Однако ФТС придерживается иной позиции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

