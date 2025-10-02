Появилось видео из Мытищ, где женщину ударило отлетевшее от грузовика колесо

На видео попало место ДТП в Мытищах, где отлетевшее колесо попало в женщину

Появилось видео с места ДТП в Мытищах, где женщину ударило отлетевшее от грузовика колесо. Кадры опубликовал Telegram-канал «Мытищи Live. Новости».

Судя по видео, трагедия произошла рядом с пешеходным переходом. Место ДТП ограждено конусами, рядом стоит реанимационная машина.

О том, что в Мытищах отлетевшее от грузовика колесо ударило женщину, стало известно 2 октября 2025 года.

«32‑летняя Мария Л. шла вдоль Ярославского шоссе, когда у проезжавшего грузовика оторвало колесо — оно попало ей в голову», — говорится в сообщении.

По информации канала, травмы, которые получила женщина, оказались несовместимыми с жизнью.

